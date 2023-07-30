Wagner isyanı ülkeyi karıştırdı, Ruslar kriptoya akın etti

Ruslar siyasi istikrarsızlık nedeniyle rublenin değerinin sert düşmesinin ardından kriptoya yöneldi. Wagner isyanı sırasında Tether ticareti rekor kırdı. Ancak yaptırım altındaki Rusya'da kripto ticaretinde yaşanan büyük artış ABD'yi rahatsız etti.

Sozcu.com.tr

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Rus rublesi ile dolara sabitlenen bir kripto varlık olan Tether arasındaki ticaret hacmi, bu ayın başlarında büyük artış gösterdi.

Wagner Grubu’nun ayaklanma girişimi sırasında zayıflayan rubleye alternatif bulmak için çabalayan Ruslar kriptoya akın etti.

Wagner isimli milis grubunun lideri Yevgeny Prigozhin’in çıkardığı ayaklanma Vladimir Putin’in Rusya üzerindeki kontrolü konusunda şüphe uyandırırken ayaklanma nihayetinde başarısız oldu ve Wagner Belarus’a taşındı.

KRİPTO TİCARETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Veri sağlayıcı CCData’nın rakamlarına göre ise isyanın çıktığı gün olan 24 Haziran’da ruble ile Tether arasındaki günlük ticaret hacimleri büyük artış gösterdi. Tether ile ruble arasındaki ticaret hacmi, 24 saat içinde 3,9 milyon dolardan yüzde 277 artışla 14,7 milyon dolara ulaştı.

Prigozhin, Putin’le anlaşmasının ardından güçlerine durma emri verdiğinde ise ticaret hacimleri yeniden 3 milyon doların altına düştü. Rusların bir günde yerel bankalardan 1 milyar dolardan fazla para çektiği düşünülüyor.

Ruble, aralık ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybederken bu ay dolar/ruble kuru 90Rb seviyesinin üzerinde işlem gördü. Ruble Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD RAHATSIZ

Dolara sabitlenmiş kripto para birimleri ise ağır yaptırım uygulanan ekonomilerde alternatif bir yatırım aracı sayılabiliyor. Ayrıca yaptırım altında olan ekonomilerde yatırımcıların kripto aracılığı ile döviz ticareti yapabiliyor olması ABD’yi rahatsız etmeye devam ediyor.

Bu yılın başlarında ABD savcıları, Rusya için “önemli bir mali kaynak” olarak tanımlanan Rus kripto borsası Bitzlato’nun kurucusunu tutukladı. Bir ABD devlet kurumu olan Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu eski başkanı Charley Cooper, alım satımlardan yararlananların bilinmediğini söyledi.

Financial Times’a konuşan Cooper, “Ruble-Tether hamleleri, kriptoların ana akım finans dışında oynamaya çalışan düşmanlar tarafından kullanıldığı fikrini güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.