Yabancı bankalar Türkiye için enflasyon ve faiz beklentilerini yükseltti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün beklentilerin üzerinde açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Morgan Stanley, JPMorgan, HSBC ve BofA faiz ve enflasyon tahminlerini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yabancı bankalar Türkiye’ye ilişkin faiz ve enflasyon beklentilerini güncelledi.

Reuters'ın anketindeki yüzde 7'lik beklentiye karşın, TÜİK’e göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) artış yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

MORGAN STANLEY

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 62’den yüzde 66’ya çıkardı.

Morgan Stanley, iki aydır yüksek gelen TÜFE verilerine dikkat çekerek yeni ekonomi yönetiminin enflasyon beklentilerinde daha fazla bozulma yaşanmaması ve kredibilitesini daha da artırmak için faiz artırımlarına devam etmeyi tercih edebileceğini belirtti.

Banka tarafından yayımlanan notta “Böylece TCMB'nin yüzde 30 politika faizine bizim öngördüğümüzden daha erken ulaşabileceğini görebiliriz” ifadelerine yer verildi.

JPMORGAN

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan da Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62'den yüzde 65'e çıkaran JPMorgan, ayrıca Türkiye'de enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

BOFA

ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 58’den yüzde 70’e yükseltirken 2024 beklentisini de yüzde 38’den yüzde 40’a çıkardı.

JPMorgan gibi BofA da enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. Kurum gelecek yıl yüzde 65 olan zirve enflasyon beklentisini yüzde 78’e çıkardı.

BofA’nın faiz beklentisine yönelik yaptığı açıklamalar ise dikkat çekici oldu. Banka tarafından paylaşılan raporda enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle faiz artırımına ihtiyaç olduğu belirtilirken asıl sorunun bu artışların marttaki yerel seçimlerin öncesinde yapılıp yapılmayacağı olduğu kaydedildi.

Banka, Merkez’in faiz artırımlarına devam edeceğini ancak yerel seçimler öncesinde duraklamaya gidilmesini beklediğini belirtti. BofA’nın yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30 olurken, yerel seçimlerin ardından 2024’te faizin 45’e çıkması bekleniyor.

HSBC

İngiltere merkezli banka HSBC de faiz ve enflasyon beklentilerini revize etti.

Yüksek gelen enflasyon verilerine dikkat çekilen açıklamada, yıl sonunda enflasyonun yüzde 70’e yakın olması beklenirken, son çeyrek enflasyon tahmini ise yüzde 62,4’ten yüzde 68’e çıkarıldı.

Enflasyon verilerinde artış nedeniyle faiz beklentilerinde de değişim yapan banka, bu ayki faiz tahminini yüzde 27,5’ten yüzde 30’a yükseltti.

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