Yabancı bankaların Türkiye için faiz tahminlerinde büyük fark

Yabancı bankaların, Merkez Bankası (TCMB) politika faizlerine ilişkin tahminleri arasında büyük uçurum meydana geldi. Uzmanlara göre, seçim sonuçları gelecekteki faiz oranları konusunda en büyük belirleyici olacak.

Sozcu.com.tr

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Wall Street ekonomistleri, Türkiye’nin aşırı düşük faizleri ne kadar sürdürebileceği konusunda bölünmüş durumda. Pek çok banka Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşük tutacağına inanırken kimi bankalar keskin bir faiz artışı öngördü. Uzmanlara göre bu konudaki en büyük belirleyen seçim sonuçları.

ABD’li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre sonra keskin bir politika değişikliği bekliyor ancak Morgan Stanley ve ING Grup politika faizinin sabit kalacağı görüşünde.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg News’te Beril Akman imzasıyla yer alan haberde derlenen son tahminlere göre, JPMorgan ve Goldman Sachs faizlerin 30’un üzerine çıkacağını tahmin ederken bu iki bankaya göre Merkez Bankası’nın (TCMB) büyük faiz artışlarına ihtiyacı olabilir.

BAZI BANKALAR ARTIŞ BEKLİYOR

Morgan Stanley ve ING Grup ise Türkiye’nin politika faizini yılın geri kalanında yüzde 9’da tutmasını bekliyor. Barclays, üçüncü çeyrekte yüzde 25 artış beklerken, Bloomberg Economics yüzde 35 artış bekliyor.

Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Merkez Bankası seçimlerden sonra uzlaşmacı kalmaya karar verirse, riskleri azaltmak için sermaye akışlarına kısıtlamalar getirilmesi gerekebilir. Bunun yerine, yılın ikinci yarısında güçlü bir politika değişikliğinin daha olası olduğunu öngörüyoruz” dedi.

ALTILI MASA İKTİDARA GELİRSE…

Haberde Türk yetkililerin mevcut politikalarda U dönüşü olasılığını reddettikleri belirtilirken faizlerin yükseltilmesinin Erdoğan’ın seçimlerdeki gerilemesine bağlı olabileceği belirtildi.

Altılı masanın iktidara gelmesi halinde ‘merkez bankası bağımsızlığını’ sağlayacaklarını taahhüdü bulunsa da doğrudan faiz oranlarıyla ilgili bir görüş belirtilmedi.

HSBC ekonomisti Melis Metiner konu ile ilgili raporunda, Erdoğan’ın iktidarda kalması durumunda politikanın tersine dönmesinin yüksek bir ihtimal olmadığını söyledi. Metiner, muhalefetin kazanması halinde ise görünümün belirsizliği koruyacağını ancak geleneksel politikalara dönüş ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ERDOĞAN’IN İSTEĞİ İLE FAİZLER TEK HANEYE İNMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl ihracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneye indirileceğine yönelik açıklama yapmış, TCMB ise 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak faizleri yüzde 9 seviyesine çekmişti.

İktidar bu dönemde, cari fazla odaklı kredi ve büyüme politikalarını öne çıkardı ve düşük faiz uyguladı. Ekonomi politikaları ve enerji piyasasındaki fiyat artışları gibi sebeplerle enflasyon yüzde 85'in üzerini gördü ve yılı yüzde 64,27'den tamamladı. Bu nedenle enflasyondaki seyrin nasıl devam edeceği açısından faiz kararları da kritik önem taşımaya devam ediyor