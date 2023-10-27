Yabancı Türkiye’ye gelmek için ne kadar faiz istiyor? ABD’li banka yanıtladı

Yabancılar Türkiye'ye sıcak para getirmek için faizde hangi seviyeyi bekliyor? ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, bu soruya yanıt veren bir rapor yayımladı.

Sozcu.com.tr

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Faiz artışlarına ve kısıtlayıcı tedbirlerin büyük bölümünün kaldırılmasına rağmen Türkiye’ye yabancı sıcak para girişinin henüz başlamaması piyasada soru işaretlerine neden olmuştu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde artış kararları ve bankaları tahvil alımına zorlayan tedbirlerin önemli bölümünü kaldırması sonrasında TL tahvil faizleri hızla artarken, yabancının tahvil alımı için faizde hangi seviyeyi bekledikleri sorusunun yanıtı aranıyordu.

ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan, Türk tahvillerinde alıma geçmeyi değerlendirmek için bekledikleri faiz seviyelerini açıkladı.

TAHVİLDE YÜZDE 35’LİK FAİZ BEKLENTİSİ

Bankanın stratejistlerinin imzasıyla bugün yayımlanan raporda, 10 yıllık TL cinsi Hazine tahvilinin adil faiz değerinin yaklaşık yüzde 35,7 olduğu, bu seviyeyi görene kadar beklemede kalınacağı belirtildi.

Seçim öncesinde bankaları tahvil alımına zorlayan düzenlemelerin etkisiyle yüzde 7’ye kadar gerileyen 10 yıllık Hazine tahvili faizi, bugün yüzde 29’u aşarak rekor kırdı.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın aktardığına göre, JPMorgan raporunda, “Tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor ancak alıma geçiş için daha fazla düzeltme gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

70 MİLYAR DOLARDAN 1 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

2013 yılında 70 milyar doların üzerinde olan yabancıların elindeki Hazine tahvili stoku, bugün itibarıyla 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Hem yabancının yıllara yayılan çıkışı hem de TL’deki sert değer kayıpları, yabancıların elindeki tahvillerin stokunu düşürdü.

Tahvil piyasasına dönük doğrudan ve dolaylı müdahaleler ve tahvil faizlerinin yapay olarak düşmesi de, yabancıların kaçışında etkili oldu.

Seçim sonrasında iş başına gelen yeni ekonomi yönetimi, bankaları tahvil alımına zorlayan düzenlemeleri kademeli olarak kaldırma yoluna girdi.

Raporda, TL’nin ucuz ve rekabetçi olduğu, ek bir değer kaybına gerek olmadığı da belirtildi.

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