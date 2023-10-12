Finans
Abone Ol

Yabancılar geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Bu, son 6 haftanın en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:56 - 12 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yabancılar geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,3 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Hisse senedi tarafındaki satışlar, son 6 haftanın yüksek seviyesi olarak öne çıktı. Yurt dışında yerleşik kişiler 25 Ağustos haftasında 341 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 29 Eylül’de 32 milyar dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ekim’de 32,8 milyar dolara yükseldi.

DİBS stoku 1 milyar 154,8 milyon dolardan 1 milyar 103,7 milyon dolara gerilerken; Şirket Borçlanma Stokları 57,8 milyon dolardan 61,6 milyar dolara yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladıİlginizi ÇekebilirBorsa güne yükselişle başladıLondra'da Şimşek ile görüşen yabancılar ne dedi? ABD bankası aktardı...İlginizi ÇekebilirLondra'da Şimşek ile görüşen yabancılar ne dedi? ABD bankası aktardı...Şimşek: Pozitif reel faize yaklaştıkİlginizi ÇekebilirŞimşek: Pozitif reel faize yaklaştıkSeçim öncesi kaçan 15 milyar dolar seçim sonrası geri döndüİlginizi ÇekebilirSeçim öncesi kaçan 15 milyar dolar seçim sonrası geri döndü
X Reklam