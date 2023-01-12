Yabancılar geçen hafta 352 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 351,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ocak haftasında net 351,9 milyon dolarlık hisse senedi, 55,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU 26,6 MİLYAR DOLARA İNDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Aralık itibarıyla 28 milyar 772,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ocak’ta 26 milyar 666,8 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 246,7 milyon dolardan 1 milyar 203,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 86,6 milyon dolardan 83,6 milyon dolara geriledi.

30 ARALIK HAFTASINDA 53,6 MİLYON DOLARLIK HİSSE SENEDİ SATMIŞLARDI

Öte yandan, borsada yabancı çıkışı hızlanmış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Aralık haftasında net 53,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 53,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. (AA, SÖZCÜ)

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