Yabancılar geçen hafta hisse ve tahvil aldı

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse ve DİBS tarafında net alıcı oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Ocak haftasında net 67,6 milyon dolarlık hisse senedi, 80,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Ocak itibarıyla 26 milyar 666,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Ocak’ta 25 milyar 389,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 203,2 milyon dolardan 1 milyar 260,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 83,6 milyon dolardan 91,8 milyon dolara çıktı. (AA)

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

İlginizi Çekebilir Kredi hacmi geçen hafta 107,8 milyar TL arttı