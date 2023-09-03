Yatırımcı ağustosta borsaya koştu… Borsa İstanbul’da neler oluyor?

Borsa İstanbul ağustos ayını hareketli geçirdi. Endeks rekor üstüne rekor kırarken yatırımcı sayısında da büyük artış yaşandı. İşte Borsa İstanbul'da geçtiğimiz ay öne çıkan gelişmeler...

Serkan ÜSTÜN

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 4,40 kazançla 8 bin 56,12 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde rekor kırarak en yüksek 8 bin 60,92 puanı gördü.

Temmuz ayını 7 bin 150 puandan kapatan endeks eylül başında 8 binin üzerine çıktı. Böylece endeks bir ayda yüzde 12,5 artış göstermiş oldu. Endeks son bir yılda yüzde 156,32, yılbaşından bu yana ise yüzde 46,23 artış gösterdi.

YATIRIMCI SAYISI REKOR KIRDI

Diğer yandan yüksek enflasyon ortamı ağustosta yatırımcıyı borsaya yönlendirmeye devam etti. Altın, döviz ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarının getirisinin enflasyonun altında kalması nedeniyle yerli yatırımcılar borsaya yöneldi. Borsadaki yatırımcı sayısı ağustosta rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ise 1 Eylül itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı, bir önceki haftaya göre yaklaşık 74 bin kişi artarak 6 milyon 264 bin 723’e ulaştı. Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi. Böylelikle 1 ayda borsaya giren yatırımcı sayısı 1 milyon 165 bin 641 kişi oldu.

Yatırımcı sayısındaki artışta halka arzlar da etkili oldu. 2023’de şuana kadar 30 şirket halka arz oldu. 6 şirket ise ağustos içerisinde halka arz edildi.

SEÇİM SONRASI YABANCI İLGİSİ ARTTI

Yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikalar sonucunda yabancı yatırımcı uzun bir aranın ardından Borsa İstanbul’da net alıcı tarafa geçti. Yabancılar 10 Ağustos haftasına kadar 2012’den bu yana ilk kez üst üste 9 hafta alış tarafında yer alırken, bu dönemdeki toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı.

Ancak yabancılar sonraki haftalarda satıcı pozisyonuna geçti, 24 Ağustos haftasında net 341,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Önceki iki hafta ise haftaki satış miktarları sırasıyla 76 milyon dolar ve 100 milyon dolar olmuştu. Mayıs sonundaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası dönem ele alındığında yabancıların yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net alıcı pozisyonunda olduğu görüldü.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN HAREKETLİ AY

Ağustosta bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkat çekti.

Ay başında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Kuruluş, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Moodys’in kararı bankacılık hisselerini de olumlu etkiledi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduatları artıracak, KKM’yi azaltacak düzenleme kararını da geçen hafta açıkladı. TCMB kararında, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.



Bu karar bankacılık hisselerini düşürse de TCMB’nin 24 Ağustos’ta aldığı faiz artışı kararı bankacılık hisselerinin tekrar toparlanmasına neden oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25’e yükseltti. Beklentilerin üzerinde gelen artış sanayi hisselerini olumsuz etkilese de bankacılık hisselerinde ralliye neden oldu.