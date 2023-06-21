Yatırımcılar mesajlarda güven arayacak

TCMB’nin sözlü ve yazılı yönlendirmeleri de faiz kararı kadar önemli olacak. Yabancı ve yerli yatırımcıların, verilen mesajlarda ‘güven ve öngörülebilirlik’ arayacak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı devralırken vaat ettiği ‘rasyonele dönüş' politikalarının ilk aşaması olarak görülen perşembe günkü faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk kez katılacağı Para Politikası Toplantısı'ndan (PPK) 26 aylık aranın ardından yüklü bir faiz artışı kararı çıkması bekleniyor.

Faiz beklentileri yüzde 12.5'ten yüzde 30'a kadar çok geniş bir aralıkta değişiyor. Fakat TCMB'nin sadece faizler konusunda değil, bankalar üzerindeki kredi faizlerine üst sınır, tahvil tutma şartları gibi regülasyonların nasıl gevşetileceği konusunda da bir yol haritası sunması bekleniyor. Genel çerçevede belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bu toplantıda TCMB'nin yapacağı sözlü ve yazılı yönlendirmelerin de faiz kararı kadar önemli olduğunu belirten birçok uzman, yabancı ve yerli yatırımcıların, verilen mesajlarda ‘güven ve öngörülebilirlik' arayacağını belirtiyor.

YATIRIMCI DENGE BEKLİYOR

Birçok yatırımcının TL'nin denge seviyesini beklediğini belirten Dinamik Menkul Başekonomisti Enver Erkan, tahvil ve hisse senetlerine sermaye girişinin artacağı yönünde beklentilerin yükseldiğini ve yabancının daha öngörülebilir ve neden-sonuç bağıntılı ekonomi görmek istediğini söyledi. Erkan, TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünü başlatmasının yanı sıra son 2 yılda kredi mekanizmasını ve liralaşmayı düzenleyen bir dizi karmaşık düzenlemeyi gevşetmeye başlamasının da beklentiler arasında olduğunu belirtti.

“Yüzde 25-30 ile TL mevduat faizine yaklaşır”

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın politika faizini TL mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine çekmesini beklendiği belirtildi. Kurum, Türkiye'de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti ve politika faizinin mevduat faizlerine yaklaştırılmasını beklediğini açıkladı. Raporda, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” değerlendirmesinde bulunuldu.