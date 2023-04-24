Yatırımcılar dolarda düşüş bekliyor: İşte nedenleri

Piyasalarda doların değer kaybedeceğine yönelik güçlü söylemler devam ederken yatırımcılar dolardaki düşüş beklentilerinin nedenlerini açıkladılar.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik, bankacılık krizi ve pek çok gelişmeyle birlikte doların değer kaybedeceğine yönelik tartışmalar hız kazandı. Küresel piyasalarda dolar aşağı yönlü trendde kalmaya devam ederken dolar endeksi Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerle geçen eylül ayındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 10 düştü.

Bloomberg anketine katılan yatırımcılar dolarda bekledikleri düşüşün nedenlerini sıraladılar.

Piyasa, Federal Rezerv’in yaklaşmakta olan gevşeme döngüsünü düşük fiyatladığı için doların geçen yıl kaydedilen 20 yılın en yüksek seviyelerinden düştüğünü görüyor.

MLIV Pulse anketine katılan 331 kişinin yüzde 40’ı bu yıl gevşeme döngüsünün başlayacağına inanırken yüzde 87’si Fed’in faiz oranlarını yüzde 3 veya altına düşmesini bekliyor.

Bu beklenti, politika faizini iki yılda yüzde 3,05 civarında tutan profesyonellerin beklentisinin altında kalıyor.

Profesyonel yatırımcılar, ayılar (fiyatların uzun süre düşüş trendine hakim olacağının beklentisi) ve boğalar (piyasanın yükseliş trendinde olduğu zamanlar) arasındaki yüzde 17’lik fark nedeniyle dolar konusunda olumsuz.

BANKACILIK KRİZİ EN ÇOK KİMİ ETKİLEYECEK?

Diğer bir yandan ise son dönemde yaşanan bankacılık krizinin büyük ölçekte ABD ile sınırlı kalacağı ve bu sebeple Fed’in faiz oranlarını düşürecek adımlar atmaya zorlanacağı düşünülüyor.

2000 ve 2008 yılında Fed’in attığı adımlara bakıldığında, diğer merkez bankalarının aksine Fed’in keskin bir şekilde faiz indirimine gitme ihtimali var. 2000’lerin başındaki ve Lehman Brothers’ın çöküşüne giden yıldaki teknoloji patlaması sırasında, ABD’nin para politikası küresel benzerlerinden radikal bir şekilde ayrıldı.

Lehman öncesi dönemde dolar çok zayıfken, Fed Ağustos 2007 ile Nisan 2008 arasından 325 baz puan indirim yaparken Avrupa Merkez Bankası ise Temmuz 2008’de 25 baz puan artışa gitmişti.

YEN, YUAN VE DOLARSIZLAŞMA

Dolara yönelik karamsar senaryolar, sadece ABD ve politikalarından oluşmuyor. Büyük bir yatırımcı grubu yen veya yuan’ın değer kazanmasının dolardaki düşüşün ana nedeni olacağına inanıyor.

Yatırımcılar dolardan uzaklaşmaya yönelik riskleri de ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladı. Ankete katılanların çoğu on yıl içerisinde doların küresel rezervlerinin azalacağını ve rezervlerin yarısından azını oluşturacağını düşünüyor.

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