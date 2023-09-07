Yuan 2007’den beri en düşük seviyesinde

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın politikalarına rağmen, dolar karşısında 2007'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Çin’in para birimi yuan, ihracatlardaki düşüşün ekonomik yavaşlama korkusunu yeniden canlandırmasıyla bugün dolar karşısında 2007’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çin anakarasında işlem gören yuan dolar karşısında yüzde 0,13 düşerek 7,3279 seviyesine geriledi. Çin ana karası dışında dolaşan ve iç piyasadaki para birimlerinden daha serbest bir şekilde ticareti yapılan offshore yuan ise dolar karşısında yüzde 0,19 düşüşle 7,3350’ye geriledi.

MERKEZ MÜDAHALESİNE RAĞMEN GERİLEDİ

Yuandaki zayıflama, Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günü günlük referans oranını art arda 54'üncü günde de beklenenden güçlü bir seviyede belirlenmesine rağmen yaşandı.

Doların küresel çapta güçlenmesine rağmen, yuan diğer başlıca para birimlerine karşı daha dirençli kaldı. Yıllık yüzde 6 değer kaybına rağmen yuan işlem gören emsallerinden oluşan bir döviz sepetine karşı yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.