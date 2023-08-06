Yunanistan yatırım yapılabilir ülke kategorisine geri döndü

Kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings 2010'lu yıllarda derin bir ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ın yatırım notunu yıllar sonra "yatırım yapılabilir ülkeler" seviyesine çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Almanya merkezli Avrupa kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Yunanistan’ı kamu maliyesini onarmadaki ilerlemeyle yeniden yatırım yapılabilir ülke statüsüne çıkardı.

Bloomberg, cuma günü alınan kararın Başbakan Kyriakos Mitsotakis’in sağlam devlet maliyesi ve dört yıl önce başlattığı ekonomik reformların devamı sözü vermesinin ardından geldiğini belirtti.

Scope, Yunanistan’ın kredi notunu BB+’dan BBB-‘ye yükselttiğini belirttiği açıklamada “Yüksek enflasyon, potansiyelin üzerinde reel ekonomik büyüme, mevcut borç portföyünün düşük ortalama faiz maliyetleri ve faiz dışı mali fazlaların elde edilmesi nedeniyle kamu borcundaki istikrarlı düşüş yörüngesi yükseltmenin itici güçleri arasında yer alıyor” dedi.

Ayrıca açıklamada, Avrupa’nın Yunanistan için sürekli kurumsal desteğine atıfta bulunulurken, yüksek devlet borcu nedeniyle kredi notlarının zorlanmaya devam ettiği eklendi.

Yükseltme, ülkenin tahvillerini İtalya gibi yatırım sınıfı emsallerinden daha düşük getirilerle satın alan ve bu da onları bu yıl Euro Bölgesi’nin en iyi performans gösterenleri yapan yatırımcılar tarafından büyük ölçüde bekleniyordu.

DİĞER KURULUŞLARDAN DA YÜKSELTME BEKLENİYOR

Scope’un değerlendirmeleri şu anda Avrupa Merkez Bankası tarafından kabul edilmiyor, yani Yunanistan tahvillerini teminat olarak kabul etmeyecek.

Ancak analistler, Mitsotakis’in yıl sonuna kadar yükseltmeleri hedeflemesiyle, diğer derecelendirme şirketlerinin önümüzdeki aylarda Scope örneğini izlemesini bekliyorlar.

Yunanistan Maliye Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Scope tarafından yapılan yükseltmenin, Avrupa Merkez Bankası tarafından tanınan derecelendirme kuruluşlarının yıl sonuna kadar yükseltme tahminlerini daha da güçlendiren bir gelişme olduğunu söyledi.

Bakanlık; hükümetin, Yunan ekonomisinin gelişmesi için tek istikrarlı temel olan aynı mali ciddiyet ve sorumluluk politikasını sürdüreceğini belirtti. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras’a göre ise, yatırım statüsü elde etmenin faydaları çok büyük olacak.

Cuma günkü açıklamadan önce, Japonya’nın derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information da Yunanistan’ı yatırıma yönlendiren ilk kredi derecelendirme kurumu oldu.

MİÇOTAKİS’İN VAATLERİ ETKİLİ OLDU

Başkan Miçotakis ise , kurtarma kredilerini erken geri ödemeyi ve 2020’de gayri safi yurtiçi hasılaya oranının (GSYİH) yüzde 206’sına denk gelen borcu 2027’ye kadar yüzde 140’ın altına indirmeyi planlıyor.

Miçotakis’in ikinci dönemi için verdiği diğer vaatler arasında işsizliğin yüzde 8’e düşürülmesi, ihracatın gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 60’ına çıkarılması ve yıllık GSYİH’nın yüzde 2 ila yüzde 2,5’i arasındaki faiz dışı bütçe fazlalarına geri dönülmesi yer alıyor.

Scope açıklamasında yapısal reformların kararını etkilediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek tahsili gecikmiş kredi oranlarını anlamlı bir şekilde azaltan ve bankacılık sistemi istikrarını önemli ölçüde artıran yapısal reformların yanı sıra, İyileşme ve Direnç Aracı finansmanı ve yatırımı harekete geçiren ve toparlanmayı hızlandıran Avrupa Dönemi ile uyumlu politikalar da cuma günkü kararı etkiledi.”

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