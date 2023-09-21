Küresel piyasalarda Fed sonrası negatif seyir

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı. Yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalinin verilmesi küresel piyasalarda negatif bir seyre neden oldu.

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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.

BİR FAİZ ARTIŞ SİNYALİ DAHA

Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini ifade eden Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.

Powell, ekonomide “yumuşak inişin” öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Dünkü toplantının ardından yayımlanan Fed’in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı “dot plot” grafiğinde federal fon oranına ilişkin tahmin, bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korunarak bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

Fed’in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,1’e, 2025 yılı için de yüzde 3,4’ten yüzde 3,9’a yükseltildi. Fed’in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5’te tutuldu.

Banka’nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.

Analistler, Fed’in beklenenden daha uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin sinyallerin projeksiyonda verildiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed’in hamlelerine en duyarlı göstergelerden biri olan 2 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Temmuz 2006’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,96, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına odaklandı.

Analistler, dün İngiltere’de açıklanan verilere göre, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yavaşlamasının ardından para piyasalarında, BoE’nin faiz artıracağına yönelik beklentilerin azaldığını söyledi.

İngiltere’de enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda hız keserek yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterirken, piyasaların beklentisi bu ay yüzde 7 artış olacağı yönündeydi.

İngiltere’de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE’nin politika faizini bugün 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80’den yüzde 40’a geriledi.

Analistler, BoE’nin politika faizini artırsa bile artık bu döngünün sonuna yaklaştığını düşündüklerini bildirdi.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,67, İtalya’da MIB 30 endeksi 1,64 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Powell’ın “şahin” tonlu yönlendirmelerinin ardından düşen risk iştahı, Asya piyasalarına da taşındı. Analistler, Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirterek, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını ifade etti.

ASYA’DA SON DURUM

Dün doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, Japon yeni karşında yatay bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti.

DOLAR/TL 27,04’TEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybıyla günü 7.719,82 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0278’den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0420 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi. Kurul, Kalekim Kimyevi Maddeler’in 345 milyon liralık, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret’in 127 milyon liralık ve Çimsa Çimento’nun 810,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ’nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verildi. İzmir Fırça’nın sermayesini tahsisli olarak 50 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırması talebi ile Kuvva Gıda’nın 287,1 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda sermaye artırımı talebi onaylandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere’de BoE’nin faiz kararı ve ABD’de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB faiz kararı

14.00 İngiltere, eylül ayı BoE faiz kararı

14.30 Türkiye, ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları,

17.00 ABD, ağustos ayı CB öncü göstergeler endeksi

17.00 Euro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi (AA)

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