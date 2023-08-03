Abone Ol

13 gündür kayıp olan tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'de kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin ölü bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
13 gündür kayıp olan tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri’nin Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz’da annesi ile hastaneye gitti.

“LAVABOYA GİDİYORUM” DEDİ…

Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı. 25 yaşındaki Tekin’in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.

Günlerce süren çalışmaların ardından Tekin’in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’ndeki Derevenk Viyadüğü’nde cesedi bulundu. Üniversitelinin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

13 yaşındaki Eda, 5 gündür kayıpİlginizi Çekebilir13 yaşındaki Eda, 5 gündür kayıpKayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulunduİlginizi ÇekebilirKayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulunduKayıp olarak aranırken çayda cesedi bulunduİlginizi ÇekebilirKayıp olarak aranırken çayda cesedi bulunduKayıp Süleyman'ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldıİlginizi ÇekebilirKayıp Süleyman'ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam