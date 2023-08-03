13 gündür kayıp olan tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin ölü bulundu.
Kayseri’nin Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz’da annesi ile hastaneye gitti.
“LAVABOYA GİDİYORUM” DEDİ…
Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı. 25 yaşındaki Tekin’in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.
Günlerce süren çalışmaların ardından Tekin’in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’ndeki Derevenk Viyadüğü’nde cesedi bulundu. Üniversitelinin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)