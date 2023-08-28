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15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü

Dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali’nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi’nde bir grup çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Enes Şipal, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 15 yaşındaki Şipal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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