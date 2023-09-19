2 aylık bebeğini “balkondan attı” iddiası
Çorum'da bir anne, 2 aylık bebeğini apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, E.N.E, 2 aylık çocuğu B.E’yi apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebek otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Anne E.N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)