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21 kişi yaralanmıştı! Facia kameraya yansıdı

Kayseri'de kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı, 21 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlanma: 00:15 - 09 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kayseri-Malatya yolunda Murat A. yönetimindeki kamyonet ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçilerin taşındığı Kenan D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 4’ü ağır 21 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan tedavileri tamamlanan 15 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz şekilde giren minibüse, hızla gelen kamyonetin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün yoldan çıktığı görüldü. (DHA)

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