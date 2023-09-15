28 kişi ölmüştü, polisten dev denetim
Son 30 günde 28 kişinin traktör kazalarında ölmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü denetim yaptı.
Türkiye’de yıllardır süren ve yüzlerce kişinin can verdiği traktör kazalarının son bir aydaki bilançosu ağır oldu. Gerçekleşen onlarca kazada çok sayıda vatandaş yaralanırken 28 kişi yaşamını yitirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ile suiistimallerin en aza indirilmesi ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 8-12 Eylül’de ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 3 bin 366 traktör denetlendi. 37 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 123 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi, 50 araç trafikten menedildi, 447 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.