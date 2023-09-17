Abone Ol

54 milyon liraya satacaklardı! Yakalandılar…

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma Tevrat ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
54 milyon liraya satacaklardı! Yakalandılar…

İstanbul Eyüpsultan’da jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla ele geçirdikleri, Bizans dönemine ait altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat’ı 2 milyon dolar (54 milyon TL) karşılığında satmak için müşteri aradıklarını tespit etti.

Şüphelilerin tarihi eseri satmak için ilçedeki bir kafede alıcılarla buluşulacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, altın yazma Tevrat ele geçirilirken, M.S, A.E, T.Ş, E.B. ile Z.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tevrat ise incelenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Müze kuracak kadar tarihi eser ele geçirildi! Polis bile şaşırdıİlginizi ÇekebilirMüze kuracak kadar tarihi eser ele geçirildi! Polis bile şaşırdıOtomobilde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildiİlginizi ÇekebilirOtomobilde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
X Reklam