7 katlı otelde yangın çıktı
Artvin'in Hopa ilçesinde 7 katlı otelde çıkan yangın müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.
Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Orta Hopa Mahallesi’ndeki 7 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine otelde konaklayanlar ve personel tahliye edildi.
Kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçrayan yangına, itfaiye müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekipler, binada soğutma işlemlerine devam ediyor. (AA)