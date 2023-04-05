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AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, saldırıya uğradı

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğradı.

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AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, saldırıya uğradı

Günay, 13 Mart’ta AKP Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

Darp edilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.


Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darp ettiğini iddia etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)

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