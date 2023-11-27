AKP-MHP çoğunluğu milyonların lehine ne istendiyse reddetti

Bütçe görüşmelerine muhalefetin öğretmene ikramiye emekliye zam, çiftçiye indirimi gibi istekleri reddedildi.

Veli TOPRAK

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TBMM'de 2024 bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde CHP başta olmak üzere muhalefet milletvekilleri kabul edilmesi durumunda geniş kesimlerin yararlanıp fayda sağlayacağı özellikle öğretmenler, emekliler, çiftçiler ile kredi ve burslu öğrencilere önergeler verdiler. Ancak TBMM'de çoğunluğu oluşturan Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP'li vekiller bu önergelerin tümünü reddetti. Kabul edilmeyen önergelerden bazıları şöyleydi:

– Öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kasım ayı maaş tutarından az olmamak üzere Öğretmenler Günü İkramiyesi verilsin.

YAKACAK DA YOK

– Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8000 TL, doktora öğrencileri için 9000 TL ödensin.

– Çiftçinin tarımsal üretimde kullandığı mazottan ÖTV alınmasın.

– Devlet memurlarına her yıl 5.000 TL tutarında yakacak yardım verilsin. 2024 yılında doğalgaz hizmeti alamayan köy ve kasabalarda yaşayan vatandaşlara da hane başına yıllık 5.000 TL yakacak yardımı ödensin.

– Ramazan ve Kurban bayramlarda emeklilere ödenen 2 bin lira tutarındaki ikramiye 15 bin liraya yükseltilsin.

Torba maratonu başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim'de başlayıp 36 gün süren bütçe görüşmeleri sona erdi. 21 bileşimde, 70 oturum boyunca 218 saat mesai yapılan komisyonda 265 milletvekili bin 116 kez söz aldı. 2024 bütçe teklifinin Genel Kurul aşaması ise 11 Aralık'ta başlayacak ve 22 Aralık'ta sona erecek. Bütçe görüşmeleri, hafta sonları dahil kesintisiz olarak 12 gün devam edecek. Siyasi parti gruplarının konuşma süreleri 60 dakika olacak. Bütçe görüşmeleri öncesinde ise TBMM'de ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifi gündeme gelecek.