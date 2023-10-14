AKP’ye geçince yasa dışılığın önü açıldı!

Birkaç ay önce İYİ Parti'den AKP’ye geçen Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ticari işletme için izin verilmeyen kamu alanını restorana kiraya verdi. AKP İl Başkanı, AKP milletvekili ve ilçe kaymakamının katılımıyla açılan kaçak restoranda dün akşam eğlence vardı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediyenin açtığı balık restoranı, tartışmaların odağına oturdu. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye geçen Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yasalara aykırı davrandığı, ruhsatı ve alkol izni olmayan restoranda gece eğlenceleri düzenlediği, Kaymakam ve kolluk güçlerinin ise bu duruma seyirci kaldığı öne sürüldü.

PARK VE SOSYAL ALAN OLARAK KİRALANDI, RESTORAN OLDU

Edinilen bilgiye göre İncirliova'nın önceki dönem Belediye Başkanı Gürşat Kale, alanın tahsisini ‘park ve sosyal alan’ olarak kullanılmak üzere aldı. 2019 Yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Milli Emlak Müdürlüğü'nden alınan bu alana Belediye Balık Restoranı yaptı. İçki ve işyeri açılış ruhsatı için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurdu. Tahsisin amacına uygun kullanılmadığı, ticari işletme yapıldığı için Müdürlük onay vermedi. Ruhsat alınamadı.

KAYMAKAM VE AKP'LİLERLE AÇTI

Temmuz ayında partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Kaya, 18 Eylül günü ruhsatsız restoranın açılışını İlçe Kaymakamı Canan Hançer Başkurt, AKP İl Başkanı Gökhan Ökten ve AKP Milletvekili Ömer Özmen ile birlikte yaptı. Hiçbir şey olmamış gibi hizmet veren restoranda, dün akşam da İncirliova Belediyespor'a gelir amacıyla içkili, sazlı, sözlü gece düzenlendi.

“İYİ PARTİ’DEYKEN BU GECEYİ DÜZENLEYEMEZDİ”

İncirliova Belediyesi Balık Restoranına belediye yönetiminin ruhsat almak için uğraştığını, ancak alamadığını söyleyen CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, ”Dün akşam ruhsatsız bu restoranda 400 kişilik eğlence düzenlendi. İYİ Parti'deyken bu geceyi düzenleyemezdi. AKP'ye geçtiği için Kaymakamlık ve Emniyet müdahale etmiyor” derken, SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı İncirliova Belediyesi yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih etti.