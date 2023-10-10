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Ankara’da evde yangın: 6 aylık bebek öldü

Ankara'da bir apartmanda Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti

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Ankara’da evde yangın: 6 aylık bebek öldü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 3 katlı apartmanda Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi’ne bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi. Elektrik kontağı kaynaklı yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı.

Yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan 6 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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