Ankara’da kadınlara saldıran 3 emniyet personeline gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i çarşı bekçisi, 2'si polis memuru, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1’i çarşı bekçisi, 2’si polis memuru, 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* “24 Ağustos 2023 günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyette iken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır.

* Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir.” (DHA)