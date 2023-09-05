Ankara’da komşu cinayeti: Katil intihar etti
Ankara’da bir kişi tartışığı komşularını av tüfeğiyle öldürdükten sonra hayatına son verdi.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada komşusu ve eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi aynı silahla hayatını son verdi.
Aşağıemirler Mahallesi’nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 68 yaşındaki Lütfü T., tartıştığı 73 yaşındaki komşusu İbrahim Bartan’a ardından da 68 yaşındaki eşi Nazik Bartan’a av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra kendi bahçesine giden Lütfü T. burada aynı silahla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Bartan çifti ile Lütfü T’nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Lütfü T’nin cesedi, Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaşlı çiftin cenazelerinin, yarın öğleyin mahalledeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (AA)