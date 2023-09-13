Ankara’da metro durağında büyük panik
Ankara'da rahatsızlanarak metro raylarına düşen bir kişi, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kızılay istasyonunda metro beklerken rahatsızlanan bir kadın, raylara düştü. İstasyondaki görevliler hattaki elektriği keserek seferleri durdururken, olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.
Raylara inen vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan baygın haldeki kadın, ambulansla hastaneye gönderildi.
Olay nedeniyle aksayan seferler, kontrollerin ardından yeniden başlatıldı. (AA)