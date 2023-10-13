Ankara’daki esrarengiz cinayette zanlı 5 yıl sonra yakalandı

İş insanı Levent Cengiz cinayetinin 2018’den beri aranan zanlısı yakalandı ve tutuklandı.

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Ankara'da 2018 yılında Levent Cengiz’in ODTÜ ormanının kenarında ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili aranan Recep Arıkan yakalandı.

Arıkan’ın, yıllardır kardeşi ve başka şahısların kimlik kartlarını kullandığı, ayrıca kılık değiştirerek gizlendiği belirtildi.

24 İŞ YERİ VAR

Zanlının, hurdacılık sektöründe çalıştığı, Ankara Ostim’de bulunan Yıldız Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde 24 iş yerinin sahibi ve ortağı olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Arıkan’ın, kasten öldürme suçunun yanı sıra dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket edenlerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi.

Arıkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)