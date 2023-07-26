Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi açıklanıyor
Vatani görevini yapacak olanlar için Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri açıklandı. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri için beklenen gün yaklaştı.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Er (1’inci Grup) – 10 Ağustos 2023
Er (2’nci Grup) – 07 Eylül 2023
Er (3’üncü Grup) – 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.