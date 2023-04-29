Babacan: Dövizler bitti, son haftalarda harıl harıl altınları satıyorlar

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervine dikkat çekerek, “Rakamlar dün ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu eksi 67 milyar dolara düştü. Dövizler bitti, altınları satıyorlar son haftalarda harıl harıl. Merkez Bankası’nın elindeki dövizi sıfırladıkları gibi, Merkez Bankasını 67 milyar dolar da döviz borcuna sapladılar bunlar.” dedi.

Müslüm EVCİ

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kayseri'de düzenlenen mitingde faize ve kur farkına ödenen paralara dikkat çekerek, “Bu yıl faize ve kur farkına ödenecek diye ilan ettikleri rakamla tam 1 milyon tane konutu bedava üretip, vatandaşa teslim etmek mümkün. Paranın büyüklüğünü görüyor musunuz? Bu mu faizle mücadele, bu mu ekonomi yönetimi? Ne diyor, Alanım ekonomi, ben ekonomistim' diyor. Ama sonuç ortada. Bilmediğini de bilmiyor.” diye konuştu.

“HEP BERABER DAHA FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYORUZ”

Babacan, şöyle konuştu:

*Sayın Kılıçdaroğlu, seçildiği gün sadece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Ortak aday da yetmez dedik. Ortak listeyle seçime gitme kararı aldık. Tek bir listeyle seçime girelim ki, tek bir oy dahi zayi olmasın dedik.

*Hesap ortada. Her parti ayrı ayrı seçime girdiğinde, küsuratlardan herkes kaybediyor. Beraber seçime girdiğimizde o küsuratlar toplanıyor, hep beraber daha fazla milletvekili çıkarıyoruz.

*Havuz büyüyor ve her parti daha fazla milletvekili çıkarıyor. Millet İttifakı da, daha fazla milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla ortak cumhurbaşkanı adayı ve ortak listeler dedik.” dedi.

“NASIL İKİ TANE BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ ÇÖZDÜYSEK, BU KRİZİ DE BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Daha önceki ekonomik krizlerin üstesinden geldiğini anlatan Babacan şöyle devam etti:

*Nasıl iki tane büyük ekonomik krizi çözdüysek, bu krizi de biz çözeceğiz inşallah. 2001 krizinde faizler yüzde 7 bin 500'e çıktığında 20 tane banka battığında Sayın Bahçeli o hükümetin ortağıydı. Onun için biz ona krizlerin ortağı diyoruz.

*Şu anda kriz var yine orada. O günlerde doların ateşi bir türlü düşmüyordu, ne yaptık? Kolları sıvadık ve 2001-2002 krizini çözdük.

*İki yılda 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik. AB rotasında sapasağlam ilerledik. 2008-2009'da da büyük bir kriz çıktı. Bütün dünyayı yaktı. Biz ne yaptık?

*Bu krizden de ülkeyi çıkarttık. İnşallah bu krizi de çözeceğiz. Yepyeni başarılara koşacağız. Çok yakında, tatile gitmek, araba almak, ev almak hayal olmaktan çıkacak. Tekrar vatandaşların satın alma gücü yükselecek.

“DÖVİZLER BİTTİ, SON HAFTALARDA HARIL HARIL ALTINLARI SATIYORLAR”

*Açık olacaksın, 10 yerden gizli saklı maaş almayacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısında 250 milyar doları boşaltmayacaksın.

*Şeffaf olacaksın. 3 yıldır soruyoruz cevap vermiyorlar, ne yaptınız bu Merkez Bankası'nın dövizlerini? Arka kapıdan sattılar 250 milyar doları. Rakamlar dün ortaya çıktı.

*Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi 67 milyar dolara düştü. Dövizler bitti, altınları satıyorlar son haftalarda harıl harıl.

*Merkez Bankası'nın elindeki dövizi sıfırladıkları gibi, Merkez Bankasını 67 milyar dolar da döviz borcuna sapladılar bunlar.

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