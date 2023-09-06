Bakan Göktaş: İnsani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün imzaladığımız 'Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi' ile insani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla yürütülen ‘Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi’ni imzaladı.

“GÖÇ, ÇAĞIMIZIN BİR GERÇEĞİ”

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada 21’inci yüzyılın dünya nüfusunda daha önce hiç görülmeyen bir hareketliliğe sahne olduğunu belirterek, “Göç, çağımızın bir gerçeğidir. Sebepleri ve sonuçlarıyla insanlığın ortak meselesidir. Göç hareketleri, göçmenlerin yaşamıyla birlikte toplumların düzenine ilişkin bazı alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Kitlesel göçler, dünya çapında pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal göstergeyi de etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

“İNSANİ YARDIM ALANINDA AB İLE ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

YSUY Projesi ile insani yardım alanında AB ile ortaklığın güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Göktaş, “Yeni süreçte, Sosyal Uyum Yardımı Projesi’ne 2020 yılında katılan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), görev ve sorumluluklarını bakanlığımıza tevdi ediyor. Benzer şekilde, projenin 2016 yılından bu yana finansörü olan Avrupa İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) de görevini Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’ne (DG NEAR) devrediyor. Bakanlık olarak, insani yardım alanında gösterdikleri hassasiyet ve değerli katkıları için IFRC ve ECHO’ya teşekkür ederiz” diye konuştu. (DHA)