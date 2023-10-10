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Bakanlıktan ‘İsrail’ kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 10:47 - 10 Ekim 2023 Güncellenme:
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Bakanlıktan ‘İsrail’ kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3’e çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir” denildi.

Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü durumlarda; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanıyor. (DHA)

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