Baykar’dan hard disk çalan stajyer tutuklandı

İstanbul'da Baykar'a ait İHA (İnsansız Hava Aracı) üretim tesisinden hard disk çalındığı iddiasıyla başlayan soruşturmada gözaltına alınan stajyer Ahmet A. Ç. (20) tutuklandı. Şüphelinin firmanın deposundan çalınan 4 SSD hard diski satmak amacıyla aldığını, içerisinde veri olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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Standart boyut

Ülkemizin en önemli SİHA ve İHA üretim firmalarından Baykar'da geçtiğimiz cumartesi günü emniyet birimlerini hareketlendiren bir olay yaşandı.

Firmadan iş çıkışında güvenlik görevlilerinin şüphesi üzerine bir personelin üzerinde yapılan aramada 4 hard disk bulundu. Durum emniyete bildirilince polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

2 AYLIK STAJYER

Hard disklerin casusluk amacıyla alınmış olabileceği şüphesi üzerine geniş kapsamlı araştırma yapıldı. Gözaltına alınan Ahmet A.Ç.'nin firmanın bilgi teknoloji bölümünde 2 aydır stajyer olduğu anlaşıldı. Şüphelinin terör kayıtlarına bakıldı. Terör kaydı bulunmadığı anlaşıldı.

HIRSIZLIKTAN KAYDI VAR

Polisin GBP (Genel Bilgi Tarama) sistemi üzerinden asayiş kayıtlarına da bakılan şüphelinin 6 yıl önce bir kafeden dizüstü bilgisayar çalmaktan hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı. Ayrıca Ahmet A. Ç.'nin ailesinin geçtiğimiz yıl oğulları hakkında kayıp müracaatının bulunduğu da anlaşıldı.

‘SATMAK İÇİN ALDIM’

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “Hard diskleri nerenden aldın, ne amaçla aldın” sorusunu sorduğu şüphelinin “Hard diskleri depodan satmak için aldım. İçlerinin dolu mu boş mu olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.