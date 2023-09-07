Berberdeki sıra tartışmasında tek yumrukla ölüm

İstanbul Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve üç gün boyunca yoğun bakımda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.

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Kartal Soğanlık Mahallesi’nde 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı.

Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına “İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?” diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım’a yumruk attı.

ÜÇ GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yıldırım yere yığılırken, Öz ve Yıldırım’ın arkadaşı kavga etmeye devam etti. Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım’ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun’a gönderildi. (DHA)