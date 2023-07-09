Bodrum’da orman yangını: Alevler sitenin içine girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Sitelerin içlerine kadar giren alevler yaklaşık iki saat süren çabaların ardından söndürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bağla Mahallesi'ndeki Eczacılar Sitesi'nin yanındaki makilik alandan çıkan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına önce sitelerin işçileri, tatilciler, Mahalle Afet Gönüllüleri üyeleri, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile bir helikopter müdahale etti.

Yangına müdahale edenler rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ile zor anlar yaşadı. Polis ekipleri de sitelerin etrafında güvenlik önlemi aldı. Alevler sitelerin içine girince heyecanlı anlar yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tatilcilerden Ali Sağlık yaptığı açıklamada “İki gündür çok rüzgar vardı, otlar tuştu, alevler birden büyüdü, yanımızdaki sitenin içine kadar girdi. Hava çok sıcak ve kuru, çok dikkatli olmak gerekir” diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house’lara sıçradı.

Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

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