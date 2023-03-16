Bolu depremi farklı fayları tetikler mi? Açıklama geldi…

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: "Bu tip faylar üzerinde meydana gelen depremlerin başka depremleri veya Marmara fayını etkilemesi söz konusu değildir' dedi. Prof. Dr. Sözbilir ise Bolu depremi sonrası "4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

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Bolu’da bugün gerçekleşen deprem konusunda AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: “Bugün Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fay zonuna bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tip faylar üzerinde meydana gelen depremlerin başka depremleri veya Marmara fayını etkilemesi söz konusu değildir.” dedi.

SÖZBİLİR: OLAĞAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu’da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Sözbilir, “1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geri kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55’te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Bolu’nun yanı sıra Sakarya ve Bartın’da da hissedildi. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu’daki depremini değerlendirerek, “Bolu- Kızılağıl merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucu üzerinde meydana geldi. Geçen aylarda yaşanan Düzce depreminde olduğu gibi bu deprem de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantıları üzerinde gerçekleşti.

1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler, 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir” dedi.

DEPREM GÜVENLİK KEMERASINDA

(DHA)

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