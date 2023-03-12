Bolu’da panik yaratan deprem (Son depremler)

Bolu'da, AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31’te merkez üssü Bolu’nun merkezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem kent merkezinde hissedilirken, herhangi bir hasara neden olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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