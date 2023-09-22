Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD’lilere operasyon: 10 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında bulunan terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik İzmir Bornova'da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Bombalı saldırı hazırlığında bulunan terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

DAĞLIK ARAZİDE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları belirtti:

* “MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

* Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

* Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız.”

5 IŞİD’Lİ DAHA YAKALANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A.’nın Irak’ın bazı bölgelerinde DEAŞ’ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilirken, H.A’nın da Irak’ta bomba eğitimi aldığı bildirildi. Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.