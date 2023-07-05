Bursa’da 200 yıllık çınar caddeye devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar yola devrildi. Ağacın bulunduğu cadde, bir süre ulaşıma kapandı.

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Bursa Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi’nde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar, saat 06.30 sıralarında yola devrildi.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir alan ekipler, ağacın dallarına keserek yoldan kaldırdı. Kapanan cadde de çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Mahalle sakinlerinden Celal Ağırbaşlılar, ağacın büyük bir gürültü ile devrildiğini belirterek, “Bu ağaçlar, zamanla çürüyor. Belediye bakımlarını yapıyor ama çok şükür, can kaybı yaşanmadı. Bu olay, insanların yoğun olduğu zamanda da olabilirdi. Bu bölgede, insan yoğunluğu çok oluyor” dedi.

Ağırbaşlılar, caddedeki başka bir ağacın da devrilebileceğini belirtip, tedbir alınmasını istedi. (DHA)

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