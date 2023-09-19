Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen beraat kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "SaBıKa Holding" yazılı broşüre ilişkin paylaşımı nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılandığı davada verilen beraat kararını onadı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun “SaBıKa Holding” yazılı broşür ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından yargılandığı dava, 2 Haziran 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Kaftancıoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

BERAAT KARARI ONANDI

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

Ceza Dairesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

Kararda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunun anlaşıldığı, istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı ve katılanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun avukatlarının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.

Oy birliği ile verilen kararda, Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.