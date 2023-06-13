CANLI YAYIN: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra ilk kez Meclis'te grup toplantısında konuşuyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra ilk kez partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sözlerime önce birkaç acı haberle başlamak isterim. İki şehidimiz var. Şehitlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır.

*Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu vatan için canını veren herkese 85 milyon minnet duyar. İki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

*MKE'de de 5 işçimiz hayatını kaybetti. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olayın takipçisi olacağız. Hangi gerekçeyle nasıl bir facia gerçekleşti bunu da takip edeceğiz.