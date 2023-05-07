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CANLI YAYIN Kırşehir’de Millet Buluşması

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de halka sesleniyor.

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