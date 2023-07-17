Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı bölümleri Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşındı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınması ve Yeni Cerrahpaşa Projesi inşa süreci ile ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı. Prof. Dr. Aydın, "Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne taşınmıştır" dedi.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı birimlerinin Yeşilköy’de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınması tamamlandı. Taşınma işlemleri ve Yeni Cerrahpaşa Projesi kapsamında devam eden inşa süreci ile ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı. Prof. Dr. Nuri Aydın, şöyle konuştu:

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA BİR ALAN İHTİYACI OLUŞTU

* 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin bazı binalarının yapısal emniyet seviyesinde olmadığı tespit edilerek boşaltılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla bir alan ihtiyacı oluştu. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, şu anda önünde bulunduğumuz ve Covid-19 küresel salgını döneminde devletimiz tarafından 45 gün gibi çok kısa bir sürede inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, talebimiz doğrultusunda üniversitemizin kullanımına açıldı.

* Acil durum hastanesi olarak inşa edilen ve salgın döneminde ciddi bir ihtiyacı karşılamış olan bu hastanenin, deprem riski gibi yine bir acil durum neticesinde üniversitemizin ihtiyacını karşılıyor olması, bu girişimin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçmişte olduğu gibi olası bir afet durumunda tüm birimleri ile üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

“TEK CERRAHPAŞA İKİ YERLEŞKE”

* Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır.

* Hastanedeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda, ameliyathane kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Öte yandan birçok birimimiz ise, Cerrahpaşa’nın tarihi yerleşkesinde güvenli binalarda hizmetini sürdürmektedir.

* Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için Cerrahpaşa yerleşkesindeki öğrenci yurdumuz Yeşilköy Yerleşkesine taşınmıştır. Faaliyetlerine devam eden diğer yurtlarımız ile birlikte toplam öğrenci yurt kapasitemiz artırılarak daha fazla tıp fakültesi öğrencimize konaklama imkanı sağlanmıştır.

* Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, ‘Tek Cerrahpaşa İki Yerleşke’ olarak hizmetlerine hem tarihi yeri olan Cerrahpaşa semtinde hem de Yeşilköy’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde eş zamanlı olarak devam edecektir.

* Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın hemen yanı başındaki bu konumumuz bizlere yeni imkanlar da sunmaktadır. Böylece fakültemize helikopter ve uçak ile doğrudan yurt içi ve uluslararası hasta transferleri mümkün hale gelmiştir. (DHA)

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