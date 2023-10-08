CHP’de İstanbul heyecanı

İstanbul İl Başkanlığı için önceki dönemde bu görevi yürüten Cemal Canpolat ile değişim yanlısı Özgür Çelik yarışacak. Parti merkezi Canpolat’ı destekliyor.

Hakan KAYA

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CHP'nin İstanbul İl Başkanı bugün düzenlenecek 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde belli olacak. Değişimcilerin desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile genel merkezin desteklediği CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın yarışacağı kongrede, 600'ü aşkın delege oy kullanacak. İstanbul'daki sonucun CHP'nin 5 Kasım'da yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultayı etkileyeceği belirtiliyor. Bu nedenle gözler, kurultaya 196 delege gönderecek olan İstanbul'a çevrildi. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 08.00'de başlayacak kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan adayı Özgür Özel katılmayacak.

İKİ İSİM YARIŞIYOR

Kongre öncesi partililerle bir araya gelen Özgür Çelik, sosyal medyadan video yayınladı. Çelik şu ifadeleri kullandı: “Bizim mücadelemiz parti içerisinde olmaz. Biz örgütümüzün hiçbir üyesiyle tartışmalı bir zemine gitmeyiz. Bizim kavgamız 20 yılı aşkın zamandır bu ülkeyi yöneten iktidarladır.” CHP'nin ilçe örgütlerine yaptığı ziyaretlerden kesit paylaşan Cemal Canpolat ise şöyle konuştu: “Örgütün etkili olmasını istiyorsanız, ilçe başkanlarının etkili olmasını istiyorsanız oyunuza talibim. Pazar gününden itibaren kendi solumuza döneceğiz, solu yeniden ayağa kaldıracağız.”