CHP’li Özel: Ey Soylu aklını başına al

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 mayıs genel seçimlerini “Siyasi darbe planlanıyor” sözlerine Manisa’dan tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Ey Soylu aklını başına al” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine partisini belediye başkanlığı binası önünde halka seslendi. Özel'e Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik eşlik etti.

CHP'li Özel konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs genel seçimleriyle ilgili “14 Mayıs'ta siyasi darbe planlanıyor” sözlerini sert bir dile eleştirdi.

“BU MİLLETTEN KORK BAŞKASINDAN KORKMUYORSAN”

CHP'li Özel yaptığı açıklamada, 14 Mayıs 1950 seçimlerini örnek vererek şöyle konuştu: “Süleyman Soylu demiş ki '14 Mayıs'ta siyasi darbe planlanıyor'. Diyor ki 14 Mayıs'ta Alaşehirliler, Sarıgöllüler, Salihliler, Manisalılar, Trabzonlular, Iğdırlılar, Antalyalılar, Tekirdağlılar ve Kayseriler sandık başına gidecek ya, oy kullanacak ya Süleyman Soylu hiç utanmadan sıkılmadan buna siyasi darbe demiş. Ey Soylu aklını başına al. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ile biz yarıştık. Biz seçimi kaybettik. ‘Yeter söz milletindir' diyen Demokrat Parti kazandı. İsmet Paşa'ya sordular, ‘Verecek misin iktidarı' diye, İsmet Paşa'nın emrinde devlet var, ordu var, savaşların galip komutanı dedi ki ‘Bu benim en büyük yenilgim ama Türkiye demokrasisinin en büyük zaferidir' dedi. Eğer İsmet Paşa gibi bir devlet adamı yerine Süleyman Soylu gibi bir saray maşası olsaymış, diyecekmiş ki '14 Mayıs'ta Demokrat Parti bana siyasi darbe yaptı' diyecekmiş. Ve iktidarı vermeyecekmiş. Ey Süleyman Soylu. Bu milleti gör. Bu milleti duy. Bu milletten kork başkasından korkmuyorsan. Bu millet sandığa gidecek, helal oylarını verecek. Buna direnen olursa da başta senin anlını karışlayacak.”

“SENİN DEDİĞİN OLMAZ, MİLLETİN DEDİĞİ OLUR”

“Süleyman Soylu'ya kalsa her seçim darbe. Kardeşim siyasi darbe ne demek. Sen demokrasiden ne anlarsın. Seçim demek partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanında aşağıya inmesi demek. Demiş ki ‘Amerikası, Avrupası planladı. Bize siyasi darbe yapıyorlar'. Ey Süleyman Soylu. Ben Amerikalı conu bilmem. Alman hansı, helgayı bilmem. İngiliz'i, Fransa'sı bilmem. Ben Con yerine Cüneyt bilirim. Hans yerine Hasan bilirim. Helga yerine Hülya ablamı, senin çok önemsediğin o misterlerin yerine Mustafa mıstıkları bilirim. Mustafalar ne derse, Hülya'lar ne derse, günü gelip de Türk milleti ne derse sandıkta o olur. Seni dediğin olmaz milletin dediği olur.”

Özel konuşmasının devamında partisinin seçim vaadleri hakkında alanda kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara bilgiler verdi.

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