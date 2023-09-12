Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla darp edildi, hastanede öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Fatih S., küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çocuğun babası ve eniştesi tarafından darp edildi. Fatih S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sincan’da yaşayan 25 yaşındaki Fatih S. küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çocuğun babası ve eniştesi tarafından 9 Eylül saat 19.30 sıralarında darp edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi.

Fatih S. , polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla, 3’ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. (DHA)