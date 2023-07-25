AKP’nin hamlesi başarılı olmadı, çoğunluk sağlandı
CHP'nin olağanüstü çağrısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluk sağlandı. Genel Kurul'da görüşmelere başlanacak.
Tatile giren TBMM, CHP’nin, “KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması” önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
AKP milletvekilleri Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmadı. Ancak bu hamle etkisiz kaldı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.
Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.