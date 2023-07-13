Cumhur İttifakı, İmamoğlu’na direndi

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği 4 tahsis kararına direndi. İBB’ye ait mülkler AKP’li ilçe belediyeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının son birleşimi meclis 1.başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda önceki aylardaki birleşimlerde CHP-İYİ Parti grubunun karşı çıktığı, AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen tahsis kararları tekrar görüşüldü.

Oturumda, çoğunluktaki AKP-MHP grubu İmamoğlu'nun veto kararına direnerek tahsis tekliflerini “ısrar kararı” olarak tekrar geçirdi.

Buna göre 15 Temmuz Şehitler Meydanı 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ne, Kurtköy'deki antrenman sahaları 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne, yine Kurtköy'deki 21 bin metrekarelik parsel üzerinde bulunan tesisler ve otopark 10 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de 5 yıl daha Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Kararların oylanması sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik Pendik'teki tahsis kararlarına tepki gösterdi.

Tahsis edilen parsellerden birinin İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti için kullanılmaya devam ederken 25 yıllığına tahsis edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, antrenman sahalarının süper lige yükselen Pendik Spor'a stat olarak kullanılması için verileceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da “Pendik Spor önemli bir değerimiz. Pendik Spor için yapılacak bir şey varsa biz de yaparız ama doğru usulle olsun. İBB'nin oradaki tesislerinde olimpiyat için çalışmalar yapılıyor. Başka uygun bir yeri tahsis edebiliriz” dedi.

10 yıllığına tahsis edilen Pendik'teki diğer parselin de ilçe belediyesine bağlı Pentaş A.Ş tarafından 3 özel şirkete kiraya verilmiş olduğunu belirten Çelik “Evimizi alıyor bedel ödemeden hava paraları, kira geliri kazanıyorlar. Tahsis amacının dışında kullanıldığı tespit edildi, tahliye için ihtarnameler çekildi. Kamu yararı gerekçesi ile burayı İBB'den alıp 3 şirkete peşkeş çekemezsiniz” diye tepki gösterdi.

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