Davutoğlu: Bu garip milletin ahı hepinizi boğacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini artırmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu politikalar kemer sıkma değil halkın ümüğünü sıkma politikaları! Bu garip milletin ahı hepinizi boğacak” dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkarıldığını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu artışa tepki gösterdi.

“HALKIN ÜMÜĞÜNÜ SIKMA POLİTİKALARI”

“Merkez Bankası bir taraftan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3'den yüzde 58'e çıkarırken, diğer taraftan hükümet dolaylı vergiler, ek vergiler ve zamlarla kemer sıkma politikalarına devam ediyor” ifadelerini kullanan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yani, damat bakanın ekibinin MB ve kamunun birikimlerini tüketerek yaptığı vahşi servet transferinin faturası yeni ekonomi yönetimi tarafından kemer sıkma politikaları ve yüksek enflasyon ile yine sabit ve dar gelirliye kesilecek. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu politikalar kemer sıkma değil halkın ümüğünü sıkma politikaları! Bu garip milletin ahı hepinizi boğacak!”

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