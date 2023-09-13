Depremzedeye eşya yardımı unutuldu

6 ve 20 Şubat depremi sonrasında depremde hasar gören eşya için nakdi eşya yardımı sözü unutuldu. Vatandaştan dilekçe alınıp, eşya hasar tespit komisyonları kuruldu ancak yardımlar yapılmadı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Hatay'da ve depremzede diğer 10 ilde, her bir il için ayrı ayrı olmak üzere, eşya yardımı yapılacak kaç depremzede vardır? Ödemeler ne zaman yapılacaktır?” diye sordu.

İktidar tarafından depremin sıcaklığıyla söz verilen sonrasında da unutulan vaatlerden birinin de eşya yardımı olduğunu vurgulayan CHP'li Güzelmansur, eşya yardımının akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdi. Soru önergesinde Bakan Ali Yerlikaya'ın yanıtlanmasını istediği sorular şunlar:

– Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak konut ve ticarethane sahibi depremzedelerden kaçı eşya yardımı için başvurmuştur? Bunlardan kaçına, ne kadar ödeme yapılmıştır? Depremden zarar gören diğer 10 ilde, iller bazında, yıkık ve acil yıkılacak konutların sahibi depremzedelerden kaçı eşya yardımı için başvurmuştur? Bunlardan kaçına, ne kadar ödeme yapılmıştır?

– Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) zarar tespiti komisyonu ekipleri tarafından, Hatay'da kaç orta ve az hasarlı konut ve işyerinde zarar tespiti yapılmıştır? Tutanak altına alınan zarar görmüş eşyalar için toplamda biçilen değer ne kadardır? Hatay'da GİB ekipleri tarafından tespiti yapılan zarar görmüş eşyalar için kaç depremzedeye, ne kadar nakdi yardım yapılmıştır?

– GİB zarar tespiti komisyonu ekipleri tarafından, depremden etkilenen diğer 10 ilde, iller bazında, kaç orta ve az hasarlı konut ve işyerinde zarar tespiti yapılmıştır? Tutanak altına alınan zarar görmüş eşyalar için toplamda biçilen değer ne kadardır? Depremden etkilenen diğer 10 ilde, iller bazında, GİB ekipleri tarafından tespiti yapılan zarar görmüş eşyalar için kaç depremzedeye, ne kadar nakdi yardım yapılmıştır?

İlginizi Çekebilir Cristiano Ronaldo otelini depremzedelere açtı